Perfekter CL-Auftakt für Salzburg in Lissabon

RB Salzburg jubelte nach langer Überzahl über einen 2:0-Auftaktsieg bei Benfica Lissabon. Bayern München schlägt Manchester United 4:3.

Für Österreichs Meister RB Salzburg startete die neue Champions League Saison heute auswärts bei Benfica Lissabon mit Ex-Salzburg Trainer Roger Schmidt. Und die Anfangsphase hatte es gleich in sich: Nach einem Foul von Torhüter Trubin an Pavlovic gab es in der 2. Minute Elfmeter für Salzburg. Konaté setzte diesen aber weit über das Tor. In der 12. Minute scheiterte auf der anderen Seite Joao Mario am Pfosten. Kurz darauf klärte Antonio Silva den Ball mit der Hand kurz vor der Linie und sah dafür die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwertete Roko Simic souverän zum 0:1. In weiterer Folge wurde Benfica auch in Unterzahl immer stärker und blieb vor allem über Weltmeister Di Maria stets gefährlich.