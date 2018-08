Pensionserhöhung: Vorarlberger Senioren wollen mehr

Pensionen über 1.450 Euro brutto erhalten keine Erhöhung, sondern nur die gesetzliche Anpassung, kritisiert der Landespräsident des Pensionistenverbandes (PVÖ) Vorarlberg, Erich De Gaspari, den heutigen Ministerratsbeschluss. Während er die stärkere Erhöhung kleinerer Pensionen zwar begrüßt, aber angesichts der steigenden Teuerung für zu niedrig hält, warnte er vor einer Kaufkraft-Entwertung der Fachkräfte-Pensionen.

Pensionen über 1.450 Euro brutto erhalten überwiegend jene, die längere Erwerbszeiten besitzen und als Facharbeiter oder Angestellte in Gewerbe oder Industrie tätig waren. „Dies können wir so nicht stehen lassen. Schließlich handelt es sich bei dieser Pensionistengruppe um Leistungsträger, die sich für den Betrieb und den Chef eingesetzt und Überstunden geschunden haben“, so De Gaspari. Daher fordert der PVÖ-Landespräsident die Bundesregierung auf, in Verhandlungen mit den Pensionisten zu treten. “Es kann natürlich nicht sein, dass Fachkräfte in Zeiten steigender Inflation keine Erhöhung erhalten. Dies müssen wir der Regierung klar machen.”