Pensionistin statt Bürgermeisterin

Umfahrung und Achtalradweg

Einer ihrer letzten offiziellen Auftritte absolvierte Schwarzmann am Donnerstag in der Sendung Vorarlberg LIVE, wo sie mit Moderator Thomas Flax über Glücksduschen für Mitarbeiter, große Bauvorhaben, die Skilifte und ihre Pläne für die Pension sprach.

In ihrer Amtszeit habe sie unbedingt noch den räumliche Entwicklungsplan zum Abschluss bringen wollen, der auch sehr mit dem Verkehr und der Umfahrungslösung zusammenhänge, sagte Schwarzmann: „Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann sollten in zehn Jahren die Bagger auffahren, um diese Umfahrungslösung umzusetzen.“ Was die Radwegverbindung Bregenzerwald-Rheintal betrifft, glaubt die 64-Jährige nicht, dass eine Radweg reichen werde. „Wir reden hier von einer alltagstauglichen Radverbindung. Der Achtalweg wird wahrscheinlich eher ein Freizeitradweg werden“, erläuterte sie.