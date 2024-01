Pensionist lag sechs Jahre tot in seiner Wohnung

In Italien wurde eine mumifizierte Leiche eines Pensionisten in seiner Wohnung entdeckt, möglicherweise sechs Jahre nach seinem Tod.

In Ancona, einer Stadt an der Adria, machte die Feuerwehr eine unerwartete und schockierende Entdeckung. Die mumifizierte Leiche eines 71-jährigen Pensionisten wurde in seiner Wohnung gefunden. Italienische Medien berichteten am Sonntag von diesem Vorfall.

Sechs Jahre unbemerkt?

Die Behörden vermuten, dass der Mann bereits vor sechs Jahren verstorben sein könnte. Diese Annahme stützt sich auf den Zustand der Leiche und einen Kalender in der Wohnung, der das Jahr 2018 anzeigte. Der in Rom lebende Bruder des Verstorbenen hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem er bei einem Besuch keine Antwort erhalten hatte.

Autopsie wurde angeordnet

Obwohl angenommen wird, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist, ordnete der Staatsanwalt von Ancona eine Autopsie an. In der Wohnung des Verstorbenen war alles in Ordnung gefunden worden, und die Tür war von innen verschlossen.

Was bedeutet mumifizierte Leiche?

Dies geschieht, wenn eine Leiche in einer Umgebung liegt, die den Verwesungsprozess verlangsamt oder stoppt. Solche Bedingungen können extreme Kälte, sehr trockene Luft, Mangel an Sauerstoff oder eine alkalische Umgebung sein. Unter diesen Umständen trocknet der Körper aus, und die Gewebe bleiben in einem zumindest teilweise erhaltenen Zustand.