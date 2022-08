Pensioniertes Ehepaar wegen Affäre vor Gericht

Nach 30 Jahren Ehe brachte Liebschaft des Mannes das langjährige Ehepaar sogar gemeinsam auf die Anklagebank.

Am Landesgericht Feldkirch musste sich ein pensioniertes Ehepaar wegen Nötigung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung vor Gericht verantworten. Beide sind über sechzig, könnten ihre Rente genießen, doch nun kam Aufregung in die Ehe, die seit 30 Jahren Bestand hatte. Er hatte eine Liebschaft. Irgendwann wollte er die Affäre beenden, das stieß bei der Liebschaft auf Unverständnis.

Hässliche Szenen

Es kam zum Streit. Das Ehepaar wollte die Liebhaberin los werden. Ein Wort gab das andere. Doch die Worte, die laut Ex-Liebhaberin angeblich gefallen seien, sind laut Verteidigung völlig unglaubwürdig. Die temperamentvolle Anzeigenerstatterin gab an, man habe ihr gedroht, ihr Säure ins Gesicht zu schütten. „Das sagt man bei uns sicher nicht so“, so die Verteidigung. Die betrogene Ehegattin räumt ein, dass ihr die Hand ausgerutscht sei und sie die Nebenbuhlerin geohrfeigt habe. Verletzungen habe sie allerdings keine gesehen. Weil die Schuld gering, die Reue ehrlich und die Einsicht da ist, bekommen die beiden Angeklagten eine Diversion. Mit insgesamt 1200 Euro ist für die beiden die Sache vom Tisch. Sie sind froh, bezahlen sofort und versuchen, ihre Eheprobleme in den Griff zu bekommen.