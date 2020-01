Pension: "Vier Jahrgänge zahlen derzeit drauf"

Der Nationalrat beschloss im September 2019, dass Arbeitnehmer mit 45 Beitragsjahren mit 62 Lebensjahren wieder abschlagsfrei in Pension gehen können. Vier Jahrgänge sind dabei aber laut Arbeiterkammer Vorarlberg "vergessen worden".

Wer mit 15 ins Berufsleben einsteigt, hat bis 60 oft 45 Jahre gearbeitet, bis zum Regelpensionsalter stehen dann gar 50 Jahre zu Buche. "„Wieso soll so jemand mit 62 – und vielleicht schon 47 Beitragsjahren – nicht abschlagsfrei die Pension antreten können", fragt sich Hämmerle. "Andere bringen bis 65 keine 40 Beitragsjahre zusammen, können dann aber trotzdem ohne Abschläge gehen. Die fleißigen Systemerhalter, die am längsten einzahlen, werden damit bestraft und das kann es einfach nicht sein", bringt es der AK-Präsident auf den Punkt.

"Zwar hat Kanzler Kurz angekündigt, das Ganze reparieren zu wollen. Das klingt in Arbeitnehmer-Ohren aber eher wie eine gefährliche Drohung", so der AK-Präsident, denn auch eine Aufhebung des Beschlusses vom September 2019 steht im Raum. "Dann allerdings würde eine Ungerechtigkeit durch eine noch viel größere Ungerechtigkeit ersetzt, gegen die wir uns mit allen Mitteln wehren werden", sagt Hämmerle abschließend.

Betroffenen rät er, ihrem Unmut in Briefen oder per E-Mail an Kanzler Kurz, Vize-Kanzler Kogler, LH Wallner und LR Rauch Luft zu verschaffen. Die Politik solle wissen, was die Menschen von der gewählten Vorgangsweise halten.