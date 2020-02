Pendlerpauschale: Werden Vorarlberger benachteiligt?

Eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigt, dass Vorarlberger nicht so von der Pendlerpauschale profitieren, wie der Rest Österreichs. Schuld daran sei das gut ausgebaute "Öffi"-Netz im Ländle.

Vorarlberger sind unterrepräsentiert

Dass Vorarlberger im Vergleich weniger an Pendlerpauschale beziehen, sieht man auch an den Zahlen. Obwohl rund fünf Prozent von Österreichs unselbständig Erwerbstätigen in Vorarlberg wohnen, beträgt der Anteil der Vorarlberger bei der Pendlerpauschale nur knapp mehr als zwei Prozent. Dabei haben vier von zehn Personen, die die Pendlerpauschale beziehen, einen Arbeitsweg zwischen zwei und 19 Kilometern.