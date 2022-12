Penaltykrimi, Masters-Premiere für drei Klubs

Rankweil 1b, Doren und SPG Egg/Andelsbuch 1b schaffen erstmals den Einzug in das Wolfurter Hallenmasters.

Wenn am Stefanitag um 17 Uhr das Hallenmasters in Wolfurt mit den ersten Spielen der Mastersrunde beginnt, dann sind mit Rankweil 1b, Doren, SPG Egg/Andelsbuch 1b drei neue Namen beim Turnier der besten 40 Vorarlberger Klubs vertreten. Die drei Vereine sorgten am ersten Tag des Aufstiegsturniers in der Hofsteighalle für die größten Sensationen. Zumal sich mit dem Juniorenteam von Bodensee U-18 und BW Feldkirch Juniors gleich ein Duo verabschiedete. Das FZM Mittelwald mit Trainer Reinaldo Ribeiro, der aktuelle Tabellenführer der Unter-18-Leistungsstufe 1, darf als Lucky Loser noch mit einem Ticket liebäugeln. Bei Gruppensieger Rankweil stach aus einer geschlossenen Einheit vor allem der einzige Eins-Kaderspieler Hüdaverdi Mutlu heraus. Auf die zweite Rankweiler Garnitur warten nun im Masters Ex-Turniersieger Hohenems und den beiden VL-Klubs Koblach und Ludesch sowie einem Qualifikant harte Brocken. Aufsteiger Nummer zwei kommt aus Doren. Der Wälderklub aus der 1. Landesklasse bekommt es im Konzert der Großen mit den beiden Turniersiegern Lauterach und Feldkirch plus einem Underdog zu tun. Schwer auch die Aufgabe von Masters-Teilnehmer SPG Egg/Andelsbuch 1b. Die zweite Kampfmannschaft bestückt mit den Eins-Kickern Manuel Schneider, Kilian Umlauft, David Bär, Marcelo Theisen und Sebastian Halder trifft im Masters auf VN.at Eliteligaklub Admira Dornbirn, Lochau und Götzis plus ein Neuling.TK