Peking warnt vor Taifun "Doksuri"

Wegen des Tropensturms "Doksuri" haben Peking und andere Teile Nordchinas vor heftigen Regenfällen gewarnt. Das Wetteramt der chinesischen Hauptstadt rief am Samstag die höchste Regen-Warnstufe aus und riet der Bevölkerung, nicht vor die Tür zu gehen. "Doksuri" war zuvor als Taifun auf die chinesische Küstenprovinz Fujian getroffen und hat sich auf seinem Weg ins Landesinnere zu einem tropischen Sturm abgeschwächt.

Auch in Pekings Nachbarstadt Tianjin sowie in den beiden nördlichen Provinzen Hebei und Shanxi wurde vor Unwettern gewarnt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, hatte "Doksuri" in Fujian mehr als 800.000 Menschen beeinträchtigt und wirtschaftliche Schäden von umgerechnet rund 54 Millionen Euro verursacht.