Peinliche Panne stoppt größtes Briten-Kriegsschiff

Eigentlich sollte die "HMS Prince of Wales" zu einer Flottenübung in den USA aufbrechen, doch kurz nach dem Auslaufen war die Fahrt schon wieder zu Ende.

Admiral Steve Moorhouse erklärte ebenfalls auf Twitter, er habe sich ein Bild der Lage an Bord gemacht, und dass man das Problem an der rechten Propellerwelle habe ausfindig machen können. Jetzt gehe es darum das Schiff möglichst schnell wieder flott und zurück in den Einsatz zu bekommen.

Bereits Ende 2020 musste die "HMS Prince of Wales" wegen Schäden im Maschinenraum im Hafen von Portsmouth repariert werden. Die 1.600 Mann starke Besatzung dürfte also bereits einiges an Erfahrung mit technischen Problemen an Bord des Flugzeugträgers mitbringen.