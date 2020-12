Peak überwunden: Vorarlberg reduziert Intensivkapazitäten

Nachdem der Höhepunkt der zweiten Corona-Welle überschritten ist, werden in Vorarlberg die Intensivkapazitäten wieder zurückgefahren.

Dabei gehe es um Beatmungsplätze in den Aufwachräumlichkeiten der Krankenhäuser, informierte die Krankenhausbetriebsgesellschaft am Donnerstag. Ab sofort stehen noch 64 anstatt wie zuvor 79 Intensivbetten zur Verfügung. Aktuell befanden sich am Donnerstag 25 Corona-Patienten in Intensivbehandlung, es waren noch 20 Intensivplätze frei.