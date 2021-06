Paukenschlag! Sonderegger verlässt den FC Egg

Der Bregenzerwälderklub muss mit einem neuen Coach in die Eliteliga Vorarlberg.

„Der Abschied von Denis fällt uns sehr schwer. Er hat seit seinem Wechsel in die Junkerau sehr viel bewegt und die Mannschaft extrem weiterentwickelt. Der Wechsel nach Brühl ist für ihn der logische nächste Schritt in seiner noch jungen Trainerkarriere. Bei seiner Vertragsverlängerung haben wir ihm zugesichert, dass wir ihm bei einem Angebot dieser Art keine Steine in den Weg legen werden. Ich bin davon überzeugt, dass sein Weg als Coach noch ganz weit nach oben gehen wird. Auch wenn wir ihn natürlich gerne weiterhin als Trainer bei uns gehabt hätten, respektieren wir seine Entscheidung und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste“, so Sportchef Lukas Lang.