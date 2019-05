Paukenschlag: FPÖ-Ortsgruppe Lorüns gibt Austritt bekannt

Die Austrittswelle bei der Vorarlberger FPÖ geht weiter. Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass in Götzis mehrere Mitglieder der Partei den Rücken gekehrt haben, gibt am Freitag auch die FPÖ-Ortsgruppe Lorüns ihren Austritt bekannt.

Die FPÖ-Ortsgruppe Lorüns gibt am Freitagmittag in einer Presseaussendung den Austritt aus der Freiheitlichen Partei Vorarlberg bekannt. Auch für die Landtagswahl 2019 stehe man nicht mehr zur Verfügung, heißt es in der Aussendung. Die FPÖ entwickle sich in eine Richtung, die für die Ortsgruppe nicht mehr tragbar sei. Jene Vorgänge, welche sich im Vorfeld der LTW 2014 im Vorarlberger Oberland abgespielt hätten, scheinen sich in ähnlicher Weise im Vorarlberger Unterland zu wiederholen.

Auch in anderen Ortsgruppen herrscht Unzufriedenheit mit der Parteileitung. So war etwa dem Gemeinderat in Meiningen (Bezirk Feldkirch) das Rattengedicht “ein Zufall zu viel”.