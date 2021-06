Paukenschlag beim RHC Wolfurt: Neuer Trainer

Spielertrainer Jaume Bartès verlässt die Wolfurter nach sechs Jahren und wechselt in die höchste französische Spielklasse zu Le Poirè Roller

Der Katalane kam in jungen Jahren von Lleida Llista Blava ins Ländle und übernahm zwei Jahre später in Form des Spielertrainers das Amt des Übungsleiters und schaffte in der Saison 2018/19 mit dem RHC Wolfurt den Aufstieg in die Schweizer Nationalliga A. Die sportliche Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler, insbesondere die von ihm betreute Juniorenmannschaft, trägt im Wesentlichen seine Handschrift. Nicht zuletzt deshalb wurde er vom ÖRSV 2019 zusätzlich mit der Aufgabe des Österreichischen Nationaltrainers betraut.

In Le Poirè wird Jaume als Spieler sowie Juniorentrainer tätig sein, sein neuer Arbeitgeber rechnet sich, in der von der Spielstärke höher einzuschätzenden N1, für die kommende Saison Titelchancen aus. „Nach vier Jahren in Doppelfunktion ist es vielleicht an der Zeit, etwas Neues zu versuchen. Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die mir Wolfurt geboten hat, freue mich jetzt auf die neue Herausforderung als Spieler“, so der selbstbewusste Spanier.