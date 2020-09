Pauger für Triathlon-WM nominiert, Hammerle hofft auf Medaille

Die beiden Aufsteiger der Saison Leon Pauger aus Bregenz und der Lauteracher Maximilian Hammerle wollen international glänzen

Leon Pauger (Tri Dornbirn) als Ersatzathlet im Team Mixed Relay vom ÖTRV für die Weltmeisterschaft in Hamburg nominiert Der Bregenzer wurde aufgrund seinen starken Leistungen als Ersatzathlet im Teambewerb für die Weltmeisterschaften in Hamburg nominiert.

In Hamburg (GER) werden am kommenden Wochenende nicht nur die Team-Weltmeister gesucht. Die Internationale Triathlon Union gab bekannt, dass der Weltmeistertitel im Triathlon nicht über die World Triathlon Series vergeben wird, sondern im einzig verbliebenen WTS Rennen in Hamburg. Ein 7-köpfiges rot-weiß-rotes Team wurde dafür vom ÖTRV nominiert.