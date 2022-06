Patrick Stückler erhält Spielpraxis in höchster Liga

Nächster Neuzugang für die Pioneers Vorarlberg.

Patrick Stückler ist der nächste VEU Eigenbauspieler der den Sprung in die ICE League zu den BEMER Pioneers Vorarlberg schafft.

Der 22 jährige Verteidiger hat in seiner Jugendzeit in der Red Bull Eishockey Akademie, bei den Elite Juniors des EV Zug und beim EC VSV seine Sporen verdient und bei den Villacher Adlern auch 12 Spiele in der EBEL absolviert.