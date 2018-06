Patrick Schelling verpasst Etappensieg knapp

Schnell unterwegs ist der heimische Radrennstall bei der OÖ-Rundfahrt mit dem stärksten Team.

Schelling, Thalmann, Orrico u. Geismayr rocken die 9. Int. Oberösterreich Rundfahrt UCI 2.2 – Etappenränge zwei, fünf, sieben – Rang drei im Overall Klassement – stärkstes Team der Rundfahrt!

Ganz gereicht hat es (noch) nicht, aber was die Vorarlberg Santic Profis auf der dritten Etappe bei der Int. OÖ Rundfahrt abgeliefert haben war mehr als stark! Hinter dem Österreicher Rabitsch wird Team Kapitän Patrick Schelling Etappenzweiter und schiebt sich vor auf Rang drei in der Gesamtwertung. Roland Thalmann als Fünfter und Davide Orrico als Siebenter unterstreichen Rang eins in der Gesamt Wertung!