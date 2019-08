Pastoor und Bernhard von SCRA-Jungprofis beeindruckt

Trainergespann der Rheindörfler sah den Altach Juniors gegen Röthis auf die Beine

5:1-Schützenfest der Altach Juniors im Heimspiel gegen Nachzügler RöthisALTACH. Saisonübergreifend war Altach Juniors in der Cashpoint-Arena fünfmal ohne Sieg. Im Heimspiel gegen den noch sieglosen Nachzügler Röthis beendete die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler diese Negativserie und feierte letztendlich ein 5:1-Schützenfest. Von den gezeigten Leistungen der SCRA-Jungprofis Johannes Tartarotti und Daniel Nussbaumer und den fünf Traumtoren der Elf um Coach Oliver Schnellrieder war das Altacher Trainergespann der Profiabteilung, Alexander Pastoor und Martin Bernhard sehr beeindruckt. Während der gesamten Spielzeit boten die Rheindörfler auf dem Nebenplatz in der Cashpoint-Arena einen erfrischenden Offensivfußball und größtenteils gab es Einbahnfußball Richtung Röthner Tor. Die Vorderländer gingen durch den mitaufgerückten Verteidiger David Wackernell in Front (18.). Noch vor der Pause machte Trainersohn David Schnellrieder den Rückstand per Kopf wett (30.). Mehr als 70 Minuten hielt das Röthner Defensivkonzept, aber dann verlor die Truppe von Trainerduo Dominik Visintainer und Mario Bolter den Faden und ging noch unter. Die Altacher Jungspunde Johannes Tartarotti mit zwei traumhaften Treffern nach Freistößen und Daniel Nussbaumer mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze sowie ein wunderschönes Solo von Einwechselspieler Sinan Akdeniz erhöhten noch auch in dieser Höhe auf 5:1. Unrühmlicher Höhepunkt war der Ausschluss von Coach Oliver Schnellrieder wegen Beleidigung. Altach Juniors bleibt mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Dornbirner SV den Haselstaudern als einziges Team auf den Fersen. Die Schnellrieder-Schützlinge sind die Torfabrik der VN.at Eliteliga Vorarlberg.