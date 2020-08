Passanten mit Schüssen bedroht

Geldstrafe wegen gefährlicher Drohung für 19-Jährigen, der aus Auto mit Schreckschusspistole schoss

Drei Passanten hat der arbeitslose 19-Jährige nach den gerichtlichen Feststellungen am 17. Mai in Bludesch mit zwei Schüssen aus seiner Schreckschusspistole aus einem vorbeifahrenden Auto bedroht. Wegen gefährlicher Drohung wurde der unbescholtene Angeklagte am Dienstag am Landesgericht Feldkirch zu einer Geldstrafe von 600 Euro (150 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Das Urteil, das der Angeklagte annahm, ist nicht rechtskräftig. Die mögliche Höchststrafe wäre ein Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe von 720 Tagessätzen gewesen.