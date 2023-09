Passagier rastet am Flughafen völlig aus

Am Gate C-62 des Flughafens in Mallorca spielten sich kürzlich chaotische Szenen ab, als ein 26-jähriger Passagier völlig die Fassung verlor.

Hintergrund des Vorfalls

Der Vorfall ereignete sich an einem Donnerstagmorgen, als der 26-jährige Passagier versuchte, in ein Ryanair-Flugzeug nach Las Palmas einzusteigen. Beim Versuch, an Bord zu gehen, wurde er von den Flugbegleitern aufgefordert, für sein Handgepäck zusätzlich zu bezahlen. Es ist unklar, ob sein Handgepäck zu schwer oder zu groß war oder ob er es schlichtweg nicht gebucht hatte. In seinem betrunkenen Zustand wurde ihm jedoch klargemacht, dass er unter diesen Umständen nicht an Bord gelassen werden würde, was zu seiner völligen Erregung führte.