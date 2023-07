Paschanga 2.0: Die Cocktail-Perle von Bregenz

Gastronomische Vielfalt

Was die Gäste lieben

Die Gäste loben vor allem die Atmosphäre in der Bar. Der herzliche Service wird in zahlreichen Rezensionen hervorgehoben und trägt sicherlich zu dem allgemein positiven Bild des Paschanga 2.0 bei. „Super Cocktails, super Service, super Team“, „sehr coole und entspannte Bar“, „Top! Super zum Entspannen und die Zeit mit Freunden verbringen“ – so lauten nur einige der enthusiastischen Kommentare.