Partystimmung im Radhaus, Ausfahrt mit sechsfachen Weltmeisterin

Der erfolgreiche Saisonabschluss vom heimischen Radrennstall und dem Radhaus Rankweil wurde zünftig gefeiert.

RANKWEIL. Die inzwischen schon 24. Saison in der langen Vereinsgeschichte vom Radteam Vorarlberg Santic wird in den Geschichtsbüchern ganz vorne einen Platz finden. Der heimische Radrennstall hat in der abgelaufenen, kräfteraubenden Saison großartige Triumphe auf internationaler und nationaler Ebene verbuchen können. Im dreitägigen Saisonabschluss im Rankweiler Radhaus wurden die letzten Monate aus sportlicher Sicht im Rahmen von mehreren Events wie beispielsweise einer zünftigen Weißwurstparty, Abverkauf von Artikeln vom Fahrrad oder einer Ausfahrt mit Radprofis und Hobbyathleten mit dem Drahtesel nochmals Revue passieren gelassen. Viele Stammkunden vom Rankweiler Radhaus, aber auch kleinere und größere Unterstützer vom Radteam Vorarlberg ließen sich die Party mit einer traditionellen Weißwurst, Brezeln und Getränken nicht entgehen. So wurden der designierte Arbeiterkammer Präsident Bernhard Heinzle, die beiden Vorstandsmitglieder vom Radsport Schwalbe Rankweil mit Andrea Deutschl und Silvia Andrich-Nenning, Markus Zaversnik, Helmut Beran beide von Depac in Dornbirn, Markus und Klaudia Entner mit Tochter Emma, Harald Dohr mit Marianna, Radtalent Laurin Nenning, Doris und David Meier sowie Richard Haller gesehen. Radteam Vorarlberg Sportchef Hans Innerhofer servierte und kochte die Weißwürste. Die Mitarbeiter Nicole Kaufmann und Jürgen Schatzmann vom Radhaus Rankweil sorgten schon im Vorfeld für einen professionellen Ablauf der Veranstaltung. Die mehrstündige Radausfahrt mit der sechsfachen Ski Alpin Weltmeisterin Magdalena Egger, einigen Profis und Hobbyfahrern war der krönende Abschluss. Die Radausfahrt stand ganz im Zeichen von Roland Thalmann. Der Schweizer Radprofi war die letzten fünf Jahre im heimischen Radrennstall ein Zugpferd und Garant für den sportlichen Höhenflug im Ländle-Team.VN-TK