Party, Sex und Drogen: Woher kommt der Hype um Rapperin Shoki?

In der Welt des Deutschrap gibt es eine Newcomerin, die mit ihrer provokanten Art und unverblümten Lyrics für Aufsehen sorgt: Shoki. Mit einer Latexmaske und Unterwäsche als ihrem Markenzeichen, verkörpert Shoki eine antiautoritäre, kinky und provokative Persönlichkeit, die sich in der männlich dominierten Rap-Szene behauptet.

Die Rapperin begann ihre musikalische Reise als DJ und tauchte in die Welt der wilden Partynächte in Berlin ein. Ihre Tracks, wie der neueste "Filme", sind eine Ode an ihre sexuellen Vorlieben und Erfahrungen. Shoki's Sound ist eine Mischung aus scheppernden Beats, dicken Bässen und elektronischen 2000er-Melodien, die gelegentlich in Techno-Klänge und Hyperpop übergehen.