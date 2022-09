Partenen: Lkw in Vollbrand

Am Mittwochabend stand, vermutlich wegen einer geplatzten Ölleitung, ein Lkw in Partenen in Brand. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstag gegen 21.20 Uhr lenkte ein 60-jähriger Mann seinen LKW-Zug in Partenen auf der Silvretta Hochalpenstraße in Richtung Tirol. Auf dieser Route gilt ein Fahrverbot für LKW. Der LKW-Lenker war auf dem Weg von Rumänien nach Italien und wurde von seinem Navigationsgerät auf diese Route geführt. Als der 60-Jährige zwischen Kehre 7 und Kehre 8 seltsame Geräusche aus dem Motorraum vernahm wollte er sein Gefährt auf einen Schotterplatz lenken. Noch vor Erreichen dieses Platzes vernahm er einen Knall aus dem Motorraum.

Der Brand griff auf den gesamten Lkw über. (handout/LPD Vorarlberg)

Vermutlich aufgrund einer geplatzten Ölleitung entstand dadurch ein Brand im Motorraum, welcher nach kurzer Zeit auf die Fahrerkabine und schließlich auf den gesamten LKW übergriff. Ein Verkehrsteilnehmer, welcher den Vorfall bemerkte verständigte die Einsatzkräfte. Der Brand konnte schließlich von den Feuerwehren Partenen und Gaschurn sowie der Betriebsfeuerwehr der Vorarlberger Illwerke gelöscht werden. Der Streckendienst der Silvretta Hochalpenstraße sowie ein ortsansässiges Transportunternehmen unterstützten die Einsatzkräfte bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten. Verletzt wurde niemand.