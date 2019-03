Parteienförderung: Kurz klagt über "Falschinformationen" der Medien

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Mittwoch über "Falschinformationen" der Medien zur Parteienförderung beklagt. Dem ORF-Radio warf er eine "ultimative Form der Falschinformation" vor.

Das ORF-Radio habe berichtet, die Regierung wolle die Parteienfinanzierung erhöhen, die Opposition sei dagegen. Realität sei, die Regierung beschließe “weniger an Parteienförderung” als im Gesetz vorgesehen. Tatsächlich müsste die Parteienförderung laut Parteiengesetz heuer um 7,8 Prozent steigen. Die von ÖVP und FPÖ nun geplante Anhebung, die am Mittwoch im Verfassungsausschuss beschlossen werden soll, beträgt stattdessen zwei Prozent. Allerdings hatte sich Bundeskanzler Kurz noch im Jänner für ein komplettes Aussetzen der Erhöhung ausgesprochen. Außerdem bedeutet die nun von ÖVP und FPÖ geplante Gesetzesänderung, dass auch in den kommenden Jahren eine automatische jährliche Erhöhung der Parteienförderung stattfinden wird. Eine solche Valorisierung ist derzeit nicht jährlich vorgesehen, sondern nur, wenn die Inflation einen Schwellenwert von fünf Prozent überschreitet.