Parkett zum Schnäppchenpreis. Abverkauf bei Tischler Rohstoff

Jetzt sich selbst verwöhnen und dabei die Geldtasche schonen: Mit einem wirklich schönen Parkettboden.

Das mag Vorarlberg

Und was schätzen die Vorarlberger Kunden besonders? „Landhausdielen in Eiche in verschiedenen Ausführungen sind die Renner der Saison. Das Angebot reicht von der dunkleren Räuchereiche bis hin zur weiß gekalkten Variante“, erklärt Parkettexperte Thomas Kempf. Sein Tipp: „Nehmen Sie sich Zeit. Hier können Sie die Produkte in aller Ruhe vergleichen, anschauen und auch spüren, wie sich so ein Parkettboden in echt anfühlt. Alle Abverkaufsdielen können großflächig besichtigt werden.“ Tischler Rohstoff ist die Einkaufs-Genossenschaft der Vorarlberger Tischler und Zimmerer und der Vorarlberger Spezialist für Parkettböden. Wolfgang Meusburger: „Wir legen größten Wert auf die Herkunft des Holzes, denn Holz ist nicht gleich Holz. Unsere Lieferanten zählen zu den führenden Qualitätsanbietern und stammen größtenteils aus Österreich, Schweden und Deutschland.“