Parken in Vorarlberg könnte bald doppelt so teuer werden

Gegen die Stimmen der Oppositionsparteien wurde am Mittwoch die Regierungsvorlage zu Änderung des Parkabgabe-Gesetzes im Vorarlberger Landtag beschlossen. Die Gegner der Vorlage befürchten, dass Parken bald doppelt so teuer wird.

Das neue Gesetz, dass die Landesregierung am Mittwoch vorgelegt hat, ermöglicht es Städten und Gemeinden, bis zu zwei Euro die Stunde für das Parken zu verlangen, die ersten eineinhalb Stunden gebührenfrei zu machen und für Busse mehr zu verlangen als für Pkw.

SPÖ-Klubobmann Michael Ritsch erinnerte an die Diskussion um die Parkgebühren in Bregenz Vorkloster: Mit Gebührenzonen in Wohngebieten würden Anrainer schlichtweg abgezockt werden. Um den erwünschten Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen, sei es laut Ritsch sinnvoller, den öffentlichen Personennahverkehr gratis anzubieten.