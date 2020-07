Pariser Fashion Week 2020: Online-Videos statt Laufsteg-Schauen

Keine Menschenmassen vor dem Pariser Grand Palais, kein aufwendiges Setting unter der gläsernen Kuppel: Die neue Haute-Couture-Kollektion von Chanel ist in diesem Jahr bei einer Online-Fashion-Week digital präsentiert worden.

Einige Modehäuser präsentierten ihre Kollektionen im Kurzfilmformat - etwa das Modehaus Christian Dior am Montag. In "Le Mythe Dior" von dem italienischen Regisseur Matteo Garrone zeigt es eine Reihe von Miniaturkleidern. Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri will damit auf das "Theatre de la Mode" nach dem Zweiten Weltkrieg anspielen: Damals wurden Kleider in Puppengröße um die ganze Welt geschickt, um die französische Modebranche wieder in Gang zu bringen.