Paris zittert sich ins Achtelfinale - Dortmund fixiert Gruppensieg

Da der AC Milan bei Newcastle 2:1 siegte, reichte Paris SG in Dortmund ein 1:1 Remis, um sich hinter Dortmund das zweite Achtelfinalticket in Gruppe F zu sichern.

Am letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League waren die Augen vor allem auf Gruppe F gerichtet. Tabellenführer Dortmund stand bereits vor dem heutigen Duell mit Paris sicher im Achtelfinale, allerdings war noch offen ob als Gruppensieger oder als Gruppenzweiter. Dahinter kam es zum Dreikampf zwischen Paris SG, Newcastle United und dem AC Milan. Ansonsten ging es in Gruppe H im direkten Duell zwischen Porto und Schachtar Donezk noch um das zweite Achtelfinal-Ticket neben dem FC Barcelona.

Hochspannung bis zum Schluss

In Dortmund benötigte Paris einen Sieg, um sich aus eigener Kraft den Gruppensieg zu holen und sich somit das Achtelfinal-Ticket zu sichern. In der ersten Halbzeit sahen die Zuseher eine kurzweilige, von zahlreichen guten Chancen gekennzeichnete Partie, bei der die Franzosen leichte Vorteile hatten. Einzig Süle mit einer akrobatischen Abwehraktion und der Pfosten verhinderten einen Treffer. Auf der anderen Seite hatten auch die die Dortmunder mehrere Chancen, brachten den Ball aber ebenfalls nicht im Tor unter.

In der zweiten Halbzeit brachte Adeyemi Dortmund dann rasch in Führung (51.), doch Zaire-Emery schlug nur fünf Minuten später zurück. Paris erhöhte nun den Druck und kam durch Mbappé (76.) zum vermeintlichen Führungstreffer. Doch der VAR nahm das Tor aufgrund einer Abseitsposition zurück. So blieb es bis zum Schluss beim 1:1, wodurch sich Borussia Dortmund den Gruppensieg holte. Paris reichte das Remis, um sich das zweite Achtelfinalticket zu sichern.

Im Parallelspiel ging Newcastle United in der 33. Minute durch einen sehenswerten Joelinton-Treffer verdient mit 1:0 in Führung und lag auf Kurs in Richtung Achtelfinale. Doch der AC Milan drehte das Spiel in den zweiten 45 Minuten durch Tore von Pulisic (59.) und Samu Chukwueze (84.) und holte sich den dritten Rang und damit das Ticket für die Europa League. Newcastle verabschiedet sich frühzeitig aus dem Europacup.

Porto steht im Achtelfinale

In Porto waren die Hausherren gegen Donezk von Beginn weg das bessere Team und ging durch Galeno bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Ukrainer kamen in der 29. Minute zum 1:1 - der Treffer sorgte für große Aufregung, da der Linienrichter die Fahne hob, die Spieler von Porto das Verteidigen einstellten und der Treffer anschließend nach VAR-Entscheid doch gezählt wurde. Am Ende blieb das aber nur eine Randnotiz, denn Porto holte sich dank weiteren Toren von Galeno, Taremi, Pepe und Conceicao einen 5:3-Sieg und somit das zweite Achtelfinal-Ticket in Gruppe H. Donezk wechselt in die Europa League.

Für die Überraschung des Abends sorgte Antwerpen, das Gruppensieger Barcelona mit 3:2 besiegte und somit die ersten Punkte in der CL-Saison holte. Nachdem Barcelona in der 91. Minute spät ausgleichen konnte, sorgte George in der 92. Minute doch noch für den vielumjubelten Siegtreffer der Belgier.

City holt 6. Sieg im 6. Spiel

Bereits am frühen Abend feierte Manchester City mit einer B-Elf einen 3:2-Sieg bei Roter Stern Belgrad. Die Treffer erzielten Hwang und Katai bzw. Hamilton, Bobb und Phillips per Elfmeter. Im Parallelspiel besiegte Leipzig die Young Boys Bern dank Toren von Sesko und Forsberg mit 2:1. In Gruppe E fixierte Atletico Madrid mit einem 2:0-Heimsieges gegen Lazio Rom den Gruppensieg und Celtic Glasgow verabschiedete sich mit einem 2:1-Heimsieg gegen Feyenoord Rotterdam aus dem Europacup.