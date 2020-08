Paris Hilton im Internat: "Andauernde Folter"

In einer Dokumentation auf Youtube beschreibt US-Model Paris Hilton Misshandlungen, die sie laut eigenen Angaben mit 17 Jahren in einem Internat erlebt hatte.

Doch zunächst zu Ursache: Paris Hilton wurde mit 17 Jahren in ein Internat in Utah geschickt, weil ihre Eltern - Rick und Kathy Hilton - die rebellierende und pubertierende Teenagerin nicht mehr unter Kontrolle halten konnten.

"Ich weinte jeden Tag"

Die Familie von Paris Hilton wusste von all den Vorfällen freilich nichts. Nur alle paar Monate konnte sie ihre Eltern sprechen. Und auch dann wurde sie nicht in Ruhe gelassen. Auch Briefe an ihre Eltern seien zerissen worden. Alles in allem beschreibt das nun 39-jährige Model ihren mehrmonatigen Aufenthalt als "andauernde Folter".