Paris feiert Heimsieg in Gröden

Dominik Paris verzeichnet in Gröden einen Heimsieg - bester Österreicher ist Marco Schwarz auf Rang 9.

Dominik Paris hat seine alpine Ski-Weltcup-Sieg-Durststrecke ausgerechnet vor Heimpublikum beendet. Der Südtiroler gewann am Samstag die zweite Abfahrt von Gröden mit einer Zeit von 1:59,84 Minuten und jubelte damit über seinen ersten Erfolg seit 5. März 2022 in Kvitfjell sowie den insgesamt 22.. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,44 Sekunden) und der US-Amerikaner Bryce Bennett (0,60) landeten dahinter. Marco Schwarz wurde als bester Österreicher Neunter (0,95).

"Vergangene Saison war ich verzweifelt"

Paris' 18. Weltcup-Sieg in der Abfahrt war der erste in Gröden. Dort hatte als Italiener zuletzt Kristian Ghedina 2001 triumphiert. "Der heutige Tag ist natürlich was Besonderes, mir sind mehrere Steine von den Schultern gefallen", betonte der Tagesschnellste. Kilde wurde wie am Donnerstag, wo ihm nur 0,03 Sekunden auf Bennett gefehlt hatten, Zweiter und das nach einem völlig verpatzten Super-G-Auftritt außerhalb der Punkteränge. "Heute hat es wieder gepasst, es war okay", sagte der Norweger. In der Ciaslat habe er ein paar Fehler gehabt, dabei den Sieg vergeben.