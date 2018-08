Parfum gestohlen: "Weil ich so stinke"

Feldkirch - Die Formulierung des Tatmotivs durch den Beschuldigten bei seiner Einvernahme vor der Polizei ließ Strafrichter Wolfgang Muther schmunzeln.

In der Strafverhandlung am Bezirksgericht Feldkirch las der Richter vor, was im Protokoll der Polizei so festgehalten wurde: „Weil ich immer so stinke, habe ich mich entschlossen, ein Parfum zu stehlen.“ Diese Aussage lasse sich als Geständnis werten, merkte der Richter amüsiert an. Der Mann aus dem Bezirk Feldkirch war bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Der 44-Jährige hatte in einem Geschäft in Feldkirch versucht, ein Parfum zum Verkaufspreis von 19,99 Euro zu stehlen.