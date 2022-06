Paragleiter bei Notlandung in Andelsbuch verletzt

Ein 53-jähriger Paragleiter aus Deutschland verletzte sich bei einem Flugversuch von der Niedere in Andelsbuch am Samstag schwer.

Am Samstag, dem 18.6.2022, gegen 16.50 Uhr startete ein 53-jähriger Mann aus Ravensburg (D) mit seinem Gleitschirm von der Niedere in Andelsbuch. Er drehte in Richtung Felswand ab und dürfte dabei in einen Sog gekommen sein, der ihn zu nahe an die Felswand zog. Er leitete eine Notlandung ein.