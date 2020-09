Paragleiter abgestürzt - Pilot verstirbt an Unfallstelle

Im Kleinwalsertal ist am Dienstagnachmittag ein 76-jähriger Gleitschirmpilot auf dramatische Weise tödlich verunglückt.

Am Dienstag, den 15.09.2020, gegen 15:30 Uhr wollte ein erfahrener, ortskundiger, deutscher 76-jähriger Gleitschirmflieger in Mittelberg im Kleinwalsertal von einem Startplatz der "Fiederpasshütte" mit seinem etwa einen Monat alten Schirm abheben. Kurz nach dem Start geriet der Paragleiter jedoch aus bislang unbekannter Ursache in das oberste Stahlseil einer Materialseilbahn.