Paradiesinsel von Sturm verwüstet

Der tropische Wirbelsturm "Belal" hat mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h und heftigen Regenfällen Mauritius heimgesucht, wobei ein Todesopfer zu beklagen ist.

Am Dienstagfrüh setzte die staatliche Wetterbehörde von Mauritius die höchste Warnstufe in Kraft, als "Belal" mit enormer Wucht die Insel traf. Die Regierung rief die Bevölkerung dazu auf, zu ihrer eigenen Sicherheit in den Häusern zu bleiben.