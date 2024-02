Paradies gefunden: Die Top 3 Strände liegen in Europa

Wer träumt nicht von einem Urlaub an einem Strand mit kristallklarem Wasser und strahlend weißem Sand?

Überraschende Sieger

Die "Travellers' Choice Awards" der amerikanischen Touristikwebsite Tripadvisor, die auf den Bewertungen von Millionen Reisenden basieren, haben die Top 25 der weltweit beliebtesten Strände gekürt. Überraschenderweise befinden sich die drei Spitzenreiter dieses Jahres alle in Europa – ein bemerkenswertes Ergebnis, insbesondere im Vergleich zum Vorjahr, als der Titel des schönsten Strandes noch an den Baia do Sancho in Brasilien ging.