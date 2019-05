Papst nahm Flüchtlingskinder im Papamobil mit

Vor seiner wöchentlichen Generalaudienz hat Papst Franziskus am Mittwoch mit acht Flüchtlingskindern im Papamobil einige Runden über den Petersplatz gedreht, wie Kathpress berichtet.

Die Kinder waren am 29. April über einen humanitären Korridor aus Libyen sowie vor einigen Monaten per Boot nach Italien gekommen, wie das vatikanische Presseamt mitteilte. Sie stammen unter anderem aus Syrien, Nigeria und dem Kongo und werden laut Vatikan derzeit mit ihren Familien in einem Sozialzentrum in Rocca di Papa bei Rom betreut.