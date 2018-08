Papst lehnt Todesstrafe kategorisch ab

Papst Franziskus hat die Haltung der katholischen Kirche zur Todesstrafe verschärft.

Die Kirche lehre, “dass die Todesstrafe unzulässig ist, weil sie gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person verstößt”, heißt es in der neu formulierten Passage des Katechismus der Katholischen Kirche, die der Vatikan am Donnerstag veröffentlichte. Die Kirche setze sich “mit Entschiedenheit” für die Abschaffung der Todesstrafe in der ganzen Welt ein. Diese Form der Strafe stehe im Widerspruch zum Evangelium.