Papst Franziskus schlägt aufdringlicher Anhängerin auf die Hand

Papst Franziskus hat sich leicht verärgert aus dem festen Griff einer Frau auf dem Petersplatz befreit - mit zwei kleinen Klapsern auf die Hand der Dame.

Der Papst wird fast jeden Tag von Gläubigen umringt und angefasst - jetzt wurde es Franziskus zu viel: Eine Frau wollte seine Hand nicht loslassen, als der 83-Jährige am Silvesterabend am Petersplatz in Rom unter vielen Gläubigen die Weihnachtskrippe besuchte. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Frau ihn zu sich reißt - und Franziskus sichtlich erbost ihrer Hand einen Klaps gibt. Im Netz sorgte das auch für böse Kommentare.