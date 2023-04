Papst feiert inmitten bunter Blumen Ostermesse

Papst Franziskus hat mit Zehntausenden Menschen auf dem Petersplatz im Vatikan die Ostermesse gefeiert.

Zu diesem Anlass waren am Samstag bunte Blumen aus den Niederlanden zu dem Platz gebracht wurden. Zu sehen waren am Sonntag unter anderem orangene Tulpen sowie gelbe Forsythien und Narzissen. Für die Messe waren nach Vatikan-Angaben rund 45 000 Menschen vor Ort, darunter Einwohnerinnen und Einwohner von Rom und Touristen.

Papst weiterhin angeschlagen

Zu Beginn der Messe verteilte Franziskus geweihtes Wasser. Als er Riten auf Latein vortrug, klang er etwas müde. Der 86-Jährige war am 1. April aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er erholt sich derzeit von einer Bronchitis. Der Papst nahm wegen der kalten Abendtemperaturen am Karfreitag nicht an der Kreuzwegprozession im Kolosseum teil. Abgesehen davon hat er seit seinem dreitägigen Krankenhausaufenthalt seine öffentlichen Termine in der Karwoche wahrgenommen.