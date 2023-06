Papst auf dem Weg der Besserung, aber weiter im Spital

Papst Franziskus ist nach einer Operation am offenen Bauch vergangenen Mittwoch weiter auf dem Weg der Besserung.

"Am Sonntagnachmittag konnte Papst Franziskus ein paar Schritte gehen. Er hat sich einige Stunden der Arbeit gewidmet, unterbrochen von Ruhepausen und Gebet", teilte das Pressebüro des Vatikans am Sonntagabend mit. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verbrachte seine fünfte Nacht im Krankenhaus und sei wohlauf, berichteten italienische Medien.

Angelus-Gebet erstmals ohne Franziskus

Wegen der Folgen der Operation konnte Franziskus am Sonntag erstmals in seinem mehr als zehnjährigen Pontifikat das allwöchentliche Angelus-Gebet nicht öffentlich sprechen. Normalerweise betet er von einem Balkon des Apostolischen Palastes vor Gläubigen auf dem Petersplatz. Im Sommer 2021 hatte er das Gebet nach einer Darm-Operation auf dem Balkon des Gemelli-Krankenhauses vorgetragen. Während der Corona-Zeit durften lange zwar keine Gläubigen zum Papst kommen, das Gebet von ihm wurde aber online übertragen.

Eigenes Appartement in Klinik

Weil er diesmal nach der Operation den operierten und mit einem implantierten Kunststoffnetz gestützten Bauch nicht strapazieren sollte, verzichtete der Papst auf einen öffentlichen Auftritt. Er verfolgte in der päpstlichen Privatwohnung im Krankenhaus eine Messe in der Fernsehübertragung, betete in einer kleinen Kapelle und aß danach zusammen mit Ärzten, Krankenschwestern und Leibwächtern zu Mittag. Am Samstag hatte er erstmals wieder etwas festere Nahrung bekommen.