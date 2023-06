Papa's sind Superhelden

Diesen Sonntag ist Vatertag. VOL.AT hat bei den Ländle-Promis nachgefragt, was ihren Papa so besonders macht und wofür sie ihm dankbar sind.

Am Sonntag werden wieder alle Papas gefeiert - Vatertag ist auch bei den Ländle-Promis ein wichtier Tag. VOL.AT hat nachgefragt, was ihren Papa so besonders macht.

Marika Pfanner

Christian Ganter

Philipp Lingg

Mein Vater ist ein super Freund!

Ich bin ihm sehr dankbar, dass ich meinen Weg gehen durfte und er mir in allem was ich gemacht habe mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Er hat mir das ganze Bühnendings unkompliziert vermittelt und mir so eine wunderbare Zukunft als Musiker beigebracht.

Danke Papa für deine „ear wiat scho weasso was ar tuat - Einstellung“