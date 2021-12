Panne bei CL-Auslosung - Es muss neu gezogen werden

Das Achtelfinale der Fußball-Champions-League muss nach einer Panne neu ausgelost werden. Die Auslosung erfolgt am (heutigen) Montag um 15.00 Uhr, gab die UEFA in einer Aussendung bekannt.

Panne bei der ersten Ziehung

Bei der ursprünglichen Auslosung sind der UEFA am Montagmittag in Nyon gleich mehrere Fehler unterlaufen. Manchester United wurde zunächst Villarreal zugelost. Dies war laut Reglement aber gar nicht erlaubt, da beide Clubs schon in der Gruppenphase aufeinandertrafen. Der frühere russische Nationalspieler Andrej Arschawin musste noch einmal ziehen und loste Villarreal dann den United-Stadtrivalen Manchester City zu.