Pamela Salem, Ikone der Film- und Fernsehwelt, verstorben

Die britische Schauspielerin Pamela Salem, berühmt für ihre Darstellung der Miss Moneypenny im James-Bond-Film „Sag niemals nie“ sowie für ihre Mitwirkung in der Hörspielreihe „Doctor Who“, ist im Alter von 80 Jahren verstorben.

Vielseitiges Talent im Rampenlicht

Salem, deren Karriere sich über das Theater, zahlreiche Fernsehserien und Filme erstreckte, wurde besonders für ihre Rolle neben Sean Connery in „Der große Eisenbahnraub“ und später in „Sag niemals nie“ bekannt. Dieser Film, ein Remake von „Feuerball“, wurde außerhalb der offiziellen 007-Reihe von EON produziert und lief 1983 parallel zu „Octopussy“ mit Roger Moore in den Kinos.

Einflussreiche Karriere

Nach ihrem Umzug in die USA in den 1990er-Jahren setzte Salem ihre erfolgreiche Laufbahn fort und erschien in einer Reihe von namhaften US-amerikanischen und britischen Serien, darunter „Eastenders“, „Magnum: PI“, „Emergency Room“ und „The West Wing: Im Zentrum der Macht“. Salem hinterlässt ein bedeutendes Erbe in der Science-Fiction-Welt, nicht nur durch „Doctor Who“, sondern auch durch ihre Auftritte in „Into the Labyrinth“, „Die dreibeinigen Herrscher“ und „Blake‘s“.