Päckchendieb: Waren im Wert von 12.000 Euro verschwanden aus Paketen

Heute, Montag, steht ein Fahrer, der für das Postverteilungszentrum Pakete beförderte, wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls vor Gericht.

Gut eingefädelt

Laut Anklage soll der Fahrer die Plombierung des Frachtraumes nur scheinbar vorgenommen haben um anschließend auf der Fahrt ungehindert an die Pakete zu gelangen. Nachdem er die Wertsachen entnommen hatte, soll er die Kartons wieder sorgfältig verschlossen haben und den Frachtraum wirklich versiegelt haben, ehe er das Fahrzeug an einen anderen Fahrer übergab. So jedenfalls die Anklage. Man wird sehen, was der Beschuldigte heute zu den Vorwürfen sagt.