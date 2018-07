Packende Duelle in der 1./2. Hauptrunde im VFV-Cup

Drei Schlager und ein packendes Lokalderby brachte die Auslosung in der 1./2. Hauptrunde zum 43. VFV Cup.

Im Beisein von VFV-Geschäftsführer Horst Elsner und den Mitarbeitern Nina Rasdeuschek und Fabio Feldkircher wurden in der Geschäftsstelle des Fußballverbandes die ersten beiden Runden im 43. VFV-Cup ausgelost. Neu ist, dass die vier Regionalligaklubs Altach Amateure, Dornbirn, Hohenems und Langenegg schon in der zweiten nicht wie früher in der 3. Runde in den landesweiten Bewerb eingreifen.

Da war doch was: Am letzten Spieltag in der Landesliga 2017/2018 verdarb Brederis mit dem 3:1-Heimsieg gegen Lokalrivale Meiningen dem Letzteren den Aufstieg in die Vorarlbergliga. Nun treffen Brederis und Meiningen binnen einer Woche zuerst im heimischen Pokalbewerb und dann in der LL-Meisterschaft gleich zweimal aufeinander. Mit Fußach und Rankweil sowie Röthis gegen Höchst sind schon zwei Vorarlbergliga-Duelle in Runde zwei auf dem Programm. Mit Nenzing (VL) und Langenegg (RLW) gibt es einen weiteren Kracher.