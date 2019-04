Ozzy Osbourne sagt alle Konzerte für 2019 ab

Der 70-jährige Rockstar hat sich bei einem Sturz verletzt, aber angekündigt: "Ich werde zurückkommen!"

Der 70-jährige ehemalige Sänger der Heavy Metal Band Black Sabbath musste vergangenen Monat operiert werden, nachdem er in seinem Haus in Los Angeles gestürzt war.Bereits im Jänner hatte Osbourne wegen einer schweren Infektion der oberen Atemwege mehrere geplante Konzerte in Australien, Japan, Neuseeland und Europa absagen müssen. Auftritte unter anderem in München, Hamburg und Berlin wurden vom Februar in den Herbst verlegt. Doch auch diese Ausweichtermine kann der Rocker jetzt nicht einhalten.