ÖVP will's wissen: Sie fordern Kickl-Chats!

Die ÖVP verschärft ihre Forderungen im Untersuchungsausschuss und stellt Justizministerin Alma Zadić vor ein Ultimatum: die Herausgabe der Chats von Heinz-Christian Strache, insbesondere die mit Herbert Kickl, sowie Korrespondenzen von Thomas Schmid mit 47 politischen Persönlichkeiten.

In Österreichs politischer Landschaft hat die Untersuchung einer großen Menge digitaler Kommunikation hohe Aufmerksamkeit erregt. Im Mittelpunkt stehen rund 90.000 E-Mails, SMS, WhatsApp- und andere Nachrichten, die von den Behörden bei Heinz-Christian Strache, dem ehemaligen Vorsitzenden der FPÖ, sichergestellt wurden. Diese beeindruckende Anzahl von Nachrichten, von denen viele noch auszuwerten sind, könnte potenziell wichtige Informationen über politische Abläufe und Verbindungen beinhalten. Ähnliche, unausgewertete Korrespondenzen wurden auch bei Thomas Schmid, dem ehemaligen Chef der Österreichischen Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (Öbag), gefunden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Auswertung von Straches und Schmids Korrespondenz

In diesem Kontext hat Andreas Hanger, der Fraktionsführer der ÖVP im Untersuchungsausschuss, eine spezifische Anforderung an Justizministerin Alma Zadić gerichtet. Er fordert, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) den vorhandenen Datenbestand von Straches Kommunikation auswertet und dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung stellt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Korrespondenz von Strache mit zwölf ausgewählten Personen, einschließlich aktueller und ehemaliger führender Mitglieder der FPÖ wie Herbert Kickl und Norbert Hofer, sowie wichtigen Persönlichkeiten der SPÖ, darunter Alfred Gusenbauer, Christian Kern und Pamela Rendi-Wagner. Ebenso fordert Hanger die Auswertung der Kommunikation von Schmid mit 47 Personen, was die Untersuchung noch umfassender macht und darauf hindeutet, dass die ÖVP auf eine gründliche Aufklärung der Sachverhalte abzielt