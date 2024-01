ÖVP fixiert heute Spitzenkandidaten für EU-Wahl

Bei ihrem heutigen Bundesparteivorstand will die ÖVP ihre Kandidatenliste für die EU-Wahl fixieren. Bereits in der Politischen Akademie (Polak) eingetroffen sind am Montagvormittag etwa Generalsekretär Christian Stocker, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Klubobmann August Wöginger und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Fix dürfte sein, dass der frühere Staatssekretär und außenpolitische Sprecher der ÖVP, Reinhold Lopatka, Spitzenkandidat wird.

APA-Informationen zufolge nimmt Lopatka selbst nicht an dem Treffen teil, sondern hält sich derzeit in Brüssel auf. Gute Chancen auf den zweiten Listenplatz hinter dem 63-Jährigen soll sich die derzeitige ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, Angelika Winzig, ausrechnen können. Auf die Kandidatenliste schaffen dürften es Medienberichten vom Wochenende zufolge außerdem erneut die beiden niederösterreichischen EU-Abgeordneten Alexander Bernhuber und Lukas Mandl sowie als neues Gesicht die Tiroler Landtagsvizepräsidentin Sophia Kircher.

Wegen Differenzen mit der Parteiführung hatte der Vizepräsident des EU-Parlaments Othmar Karas im Oktober bekanntgegeben, nicht mehr anzutreten. Auch die bisherige Tiroler EU-Parlamentarierin Barbara Thaler kandidiert nicht mehr, sie ist seit November Präsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer. Christian Sagartz, der am Samstag als Landesparteiobmann der ÖVP Burgenland wiedergewählt wurde, kandidiert ebenfalls nicht mehr. Derzeit ist die ÖVP mit sieben Abgeordneten im EU-Parlament vertreten, gemäß aktuellen Umfragen dürften es nach der EU-Wahl im Juni aber weniger werden.