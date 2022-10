"Overwatch 2" im Game-Test: Ist das neu oder kann das weg?

Fortgesetzt und Free-2-Play: Der Hero-Shooter bekommt ein Sequel, das sich mehr nach Update anfühlt.

Am grundlegenden Erfolgsrezept hat sich in Teil 2 nichts geändert: Zwei Teams von einzigartigen Helden kämpfen auf vielfältigen Maps mit unterschiedlichen Sieges-Bedingungen um die Vorherrschaft. Jede der mittlerweile 35 Figuren (3 davon sind neu) repräsentiert eine Klasse – Tank, Damage-Dealer oder Support – und hat eigene Stärken, Schwächen und Spezial-Moves.

Um die Veränderungen zum PvP-Hit von 2016 zu erkennen, braucht’s schon ein geschultes Auge. In Sachen Gameplay ist die Reduzierung der maximalen Gruppengröße von 6 auf 5 der gravierendste Eingriff. Damit fällt ein Tank im Team flach und das Zusammenspiel wird flotter und kooperativer. Per se ist das keine schlechte Idee, gewöhnungsbedürftig ist sie aber für Veteranen allemal. Viele Charaktere haben deshalb nicht nur eine optische Überarbeitung spendiert bekommen, sondern angepasst auf das beschleunigte Gameplay gibt’s auch bei den Fähigkeiten frische Features.

Darüber hinaus wartet das Sequel mit sechs neuen Maps auf, allesamt von realen Orten wie Rom oder New York inspiriert. Das macht in Summe 36 Spielplätze. Zu den bekannten Modi wie Deathmatch, Eskorte und Flaggeneroberung kommt nun ein neuer hinzu: Push (ersetzt Assault). Dabei schiebt man mit Hilfe eines Roboters eine Barrikade in Richtung gegnerisches Team.